Oppositie Eemnes wil meer vaart achter klimaatdoelen: ‘Anders grijpt provincie in’

In het plan van de gemeente stond aanvankelijk ook dat de CO2-uitstoot met 60 procent zou worden teruggedrongen. Na veel overleg wist de oppositie dat getal gisteravond op te krikken naar "tenminste 70 procent". Klimaatneutraal worden in 2030 blijft nog wel een wens, maar de uitstoot met de volle honderd procent terugdringen, zoals een paar jaar geleden nog het doel was, daarvoor is in Eemnes geen meerderheid meer te vinden.