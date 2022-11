De beste tegelwippers van de provincie komen uit IJsselstein: 'We zijn nog niet groen genoeg'

In totaal zijn er in Nederland 2,8 miljoen tegels gewipt, goed voor zo'n 40 voetbalvelden. De meeste daarvan in Den Haag, ruim 300.000. Daarmee gaat die gemeente, net als vorig jaar, aan kop. Maar, per inwoner werden er in andere gemeenten meer tegels gewipt. Zo ook in IJsselstein, met ruim 2 tegels per inwoner.