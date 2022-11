Is het einde van de brugsoap in Vreeland in zicht? 'Die hele brug moet eruit'

Op dit moment is de brug alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Op termijn moet autoverkeer ook weer over de brug kunnen. Het idee van de gemeente is om een paal die in de grond kan zakken bij de brug te plaatsen. Alleen bij bewoners van de Bergseweg zakt de paal dan, op basis van hun kenteken, naar beneden. En er komt een stoplicht zodat een botsing op de tegenligger wordt voorkomen. Ander verkeer, zoals postbezorgers of bezoekers, moeten in veel gevallen kilometers blijven omrijden. Keren gaat heel lastig op de smalle weg en dat leidt nu al regelmatig tot hachelijke situaties.