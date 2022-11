Dag van de waarheid voor pontje Nieuwer ter Aa: 'Het is onze levensader'

Voor de inwoners van Nieuwer ter Aa hangt er dus nogal wat van af of de motie vanmiddag aangenomen wordt of niet. Bouman is in ieder geval hoopvol over een goede uitkomst. "We hebben de afgelopen dagen veel gelobbyd. Het ziet ernaar uit dat we een meerderheid krijgen. Dus dat is gunstig." Toch houdt hij nog een slag om de arm. "Dan moet de minister er natuurlijk wel naar luisteren", doelt hij op minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers.