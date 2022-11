Topstuk onder toeziend oog van het publiek gerestaureerd in Militair Museum Soesterberg

Met hulp van föhns en een op maat gemaakte bok is het doek verplaatst naar het museum in Soesterberg. Daar wordt komt het in een zaal te hangen waar publiek vanaf 15 november kan zien hoe het wordt gerestaureerd. Op het doek voert een jonge prins van Oranje, later koning Willem II, de Nederlandse troepen aan in gevecht met het leger van Napoleon in de slag bij Quatre-Bras in 1815.