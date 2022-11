Loslaten, maar ook vooruitkijken: zo ziet Le Guess Who? 2022 eruit

Wat begon als een klein, underground festival dat zich richtte op bands uit Canada, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend avant-garde muziekfeest. Poppodia, cafés en theaters maar ook kerken en oude fabriekspanden door heel Utrecht zijn het hoofdtoneel van nieuwe en relatief onbekende bands. Er zijn geen wereldberoemde headliners, en toch – of juist daarom - komen er jaarlijks duizenden mensen van over de hele wereld naar de Domstad voor Le Guess Who?. Ook deze editie is weer stijf uitverkocht.

Johan Gijsen is samen met Bob van Heur de oprichter van het festival. Gijsen heeft het stokje inmiddels overgedragen en is ook al begonnen met zijn nieuwe baan. Dit is de eerste keer dat hij "gewoon kan genieten" van het festival. "Zonder om me heen te moeten kijken of wat er op het podium gebeurt wel aanslaat bij het publiek. Maar ik blijf natuurlijk een trotse ambassadeur." In 2016 werd Gijsen door het AD uitgeroepen tot Utrechter van het Jaar.