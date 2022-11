St. Antonius Ziekenhuis onderzoekt inzet medische drones: 'Luchtvaartregels moeilijkste hobbel'

Op een acculading kan het toestel een kleine honderd kilometer ver komen met zo'n 80 kilometer per uur. Ondertussen kan het 3 kilo medisch materiaal meenemen. De accu is verwisselbaar zodat de drone snel weer klaar is voor een nieuw transport. In de toekomst kunnen de drones ook contactloos opladen op een platform. Het compartiment waarin het medisch materiaal zich bevindt is speciaal zodanig geïsoleerd dat de inhoud niet kan bevriezen of juist te warm worden.