Voorlopig geen verbod op vleesreclame, maar Utrecht wil wel praten met exploitanten

Maarten van Heuven, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is tevreden met de antwoorden van het college. "Dat ze het weren van vleesreclames willen bespreken met de exploitanten is al winst. Daar zijn we als Partij voor de Dieren heel blij mee, want toen wij het idee van een verbod op fossiele reclame voor het eerst opperden, was het college nog negatief. Nu zien ze zelf ook wel in waarom vleesreclames ongewenst zijn. Kortom, we kijken uit naar de aangekondigde brief over (vlees)reclame in de openbare ruimte en hopen dat er nu al exploitanten overgaan tot het nu al weren van vleesreclames."