OM eist jeugdgevangenisstraf voor vierde verdachte van brandstichting in gloednieuw cultuurcentrum Leidsche Rijn

Utrecht - Het Openbaar Ministerie eist acht maanden jeugddetentie, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een jongen die wordt verdacht van brandstichting in het cultuurcentrum in Leidsche Rijn, twee jaar geleden. Het gloednieuwe gebouw aan het Berlijnplein werd daardoor volledig verwoest. De jongen uit Vleuten was 16 jaar toen hij met drie minderjarige vrienden uit Maarssen de brand zou hebben aangestoken in de vroege ochtend van zaterdag 7 november 2020.