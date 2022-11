Tweede Kamer maant minister om pontje Nieuwer ter Aa voorlopig in de vaart te houden

Rijkswaterstaat wil de veerdienst uit de vaart halen "omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden." Dat zou eerst al per 1 augustus gebeuren, maar is bij gebrek aan alternatief uitgesteld tot 31 december. In de motie, ingediend door het CDA, staat dat Rijkswaterstaat de pont weliswaar "op termijn" uit de vaart wil halen, maar dat er niet gezegd is dat dit op korte termijn zou moeten gebeuren. Omfietsen over de Breukelerbrug wordt "geen aanvaardbaar alternatief" genoemd.