Asielboot Nieuwegein is er klaar voor: 'Voel je je onveilig? Deel het met ons'

Nieuwegein - Zo'n 100 alleenstaande mannen uit Ter Apel stappen morgen aan boord van het opvangschip in Nieuwegein. Wie dat precies zijn en hoe laat ze arriveren, weet de gemeente zelfs nu nog niet. Aan de voorbereidingen zal het niet liggen, want de boot zelf is er klaar voor. "We verwachten dat de mensen heel blij zijn dat ze hier worden opgevangen."