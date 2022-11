Leegstaande ruimtes boven winkels in de binnenstad van Utrecht worden steeds vaker omgebouwd tot woningen

Tom Broekman zit al jaren in de binnenstad met een herenzaak. Zijn pand gaat binnenkort volledig op de schop, maar daar heeft hij wel negen jaar over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. "Het is ontzettend lastig om te bouwen. We lopen tegen enorm veel vergunningen aan. De bouwlogistiek is moeilijk. We zitten met de asdruk, met elektrisch slopen en je moet verduurzamen."