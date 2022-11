Koningin Maxima opent banenplatform voor vluchtelingen in Utrecht

Niet alleen de koningin was aanwezig bij de lancering. Ook minister Van Gennip van Sociale zaken en Werkgelegenheid, burgemeester Dijksma en Commissaris van de Koning Hans Oosters waren erbij. "Als je moet vluchten en ook nog eens werk moet vinden, een taal moet leren en een netwerk moet opbouwen, dan kan ik me niet voorstellen hoe moeilijk dat is. Daarom is het goed dat we een hand uitsteken naar deze mensen", vertelt Van Gennip.