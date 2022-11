Utrechtse politiek kantelt: wellicht toch plek voor Papierrecycling Utrecht

Tijdens de RIB kwam Papierrecycling Utrecht (PRU) en zusterbedrijf Metaalrecycling Utrecht met een grote delegatie naar het oude stadhuis. Ze waren uitgenodigd door Jantine Zwinkels van het CDA om de gemeenteraad te informeren over hun situatie. Het bedrijf is nu nog gevestigd in Papendorp, maar moet – net als de Utrechtse Bazaar – plaats maken voor woningbouw. Het bedrijf ontvangt oud papier uit Utrecht en omgeving en scheidt dat in karton en papier. Dat wordt vervolgens in balen geperst en die gaan naar een bedrijf dat er nieuw papier en karton van maakt.