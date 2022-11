Acties dreigen in leerlingen- en zorgvervoer, vrijdag verloopt het cao-ultimatum

Volgens CNV is in de sector al sprake van een leegloop. "In 2022 hebben al meer dan 650 taxichauffeurs de sector verlaten. Dat leidt tot steeds grotere problemen in het leerlingen- en zorgvervoer. Er is echt sprake van een crisis", aldus CNV. Die bond wijst vooral naar de "slechte arbeidsomstandigheden" als reden voor de problemen in de branche.