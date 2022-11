Drie Nieuwegeiners vast na grootste vuurwerkvondst ooit

De vondst is des te opvallender, aangezien de politie over het hele vorige jaar 205.904 kilo vuurwerk in beslag heeft genomen. In 2020 was dat nog 122.815, wat weer ruim twee keer zoveel was als in 2019: 61.429 kilo. Het aantal in beslag genomen kilo's neemt dus al jaren toe. Met deze enorme vondst lijkt er ook dit jaar weer een explosieve stijging aan te komen.