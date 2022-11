Waterleidingen in Loenen en Breukelen begeven het tijdens onderhoud, aantal huizen zonder water

In Loenen begaf de leiding het daardoor gisteravond rond 20.15 uur op drie plaatsen, waardoor bij huishoudens in de Driehovenlaan en het Graaf Florishof in ieder geval tot vanochtend geen of minder water uit de kraan kwam. Om hoeveel huishoudens het in Loenen ging en of ook andere straten er last van hadden, kon Vitens nog niet zeggen.