Hoop voor pontje Nieuwer Ter Aa na inmenging Tweede Kamer, maar: 'Moeten druk op de ketel houden'

Het actiecomité nam het standpunt in dat het pontje niet weg mag voordat er een fietsbrug is. Over dit alternatief wordt nog gepraat door het Rijk, de provincie en de gemeente, maar er is nog niets concreet. De gemeente laat aan ons weten dat zij zich niet kan voorstellen dat de minister een motie die zo breed wordt gedragen naast zich zal neerleggen, maar kon op het moment niet zeggen wat de minister zal doen. Egbert zal in ieder geval actie blijven voeren. "We moeten de druk op de ketel houden."