Utrechters strijden tot aan Raad van State tegen afvalcontainers: 'Veel te gevaarlijk naast een speeltuin'

De rechter luistert geduldig naar iedereen en stelt rustig zijn vragen. Nog een bewoner krijgt even het woord. Ze wil graag nog even benadrukken dat de containers in het Zocherplantsoen worden geplaatst en dat is een rijksmonument. “Een vergeten stuk park is ook een rijksmonument en een heg is geen verrijking van het groen.” De gemeente denkt er overigens anders over en merkte eerder tijdens de zitting al op dat het deel waar de containers komen volgens hen geen wezenlijk onderdeel is van het park.