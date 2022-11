Veenendaalse café-eigenaar knock-out geslagen en geschopt, politie pakt twee verdachten op

De mishandeling was in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 oktober, in het centrum op de hoek van de Tuinstraat met de J. G. Sandbrinkstraat. Een man wilde verhaal halen bij een kroeg waar hij onlangs uit was gezet. De 35-jarige horecaondernemer kwam naar buiten en kreeg het aan de stok met meerdere mannen. Pas toen collega's ingrepen stopte de vechtpartij.