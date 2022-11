Utrecht ontmoedigt hout stoken, mag de houtkachel straks nog wel aan?

Wil je hout stoken? Zo doe je dit volgens Milieu Centraal bewust. "Check de stookwijzer, daar wordt dagelijks bijgehouden hoe de wind staat en hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten. Afhankelijk van je postcode krijg je advies of stoken verantwoord is of niet."

"Gebruik daarnaast droog hout, en zeker geen bewerkt en geverfd hout. Dat is ook nog eens verboden. Wat veel mensen niet weten is dat ook het verbranden van papier en karton verboden is. Dat geeft namelijk veel rook en as. En: veeg je schoorsteen één keer per jaar."