Omwonenden zien pluimveebedrijf Hekendorp als piekbelaster en willen uitkoopregeling

Hekendorp - Buurtbewoners van pluimveehouderij Wiltenburg in Hekendorp willen dat Oudewater het bedrijf aanwijst als piekbelaster. Dat schrijven ze in een brief aan het college. Volgens de buurt is het bedrijf met 120.000 kippen, met bijbehorende uitstoot, aan te merken als een megastal. Ook ligt het vlak naast een Natura2000-gebied. Een aantal omwonenden woont op 100 meter afstand van het bedrijf en klaagt al jaren over overlast. Door het bedrijf aan te wijzen als piekbelaster in de stikstofdiscussie hopen de inwoners dat de gemeente of de provincie met de boer gaat praten over uitkoop.