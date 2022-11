Ruimhartiger energiecompensatie helpt ondernemers niet direct: 'Ik had het eerder moeten weten'

Bakker Maurice Rommers reageert ook positief, maar springt nog niet direct een gat in de lucht. Hij moet bovendien de rekenmachine er nog bij pakken, maar denkt dat hij nu wel in aanmerking komt. "Het stemt wel positief. Het is wel jammer dat we in het voorjaar waarschijnlijk pas duidelijkheid krijgen." De bakker vindt het jammer dat het lang duurt, maar voor hem is de situatie niet erg nijpend. "Ik had vandaag een gesprek met iemand voor een energiezuinige oven. Door de energiecompensatie, zou ik zo'n investering makkelijker kunnen doen." Bovendien geldt de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), zoals de regeling heet, ook met terugwerkende kracht.