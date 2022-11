Bloedirritant maar broodnodig? Deze flitspalen in de provincie Utrecht moet je vrezen

De flitspalen in Vreeland zijn de meest actieve in de provincie Utrecht, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Andere plekken die veel boetes opleverden, waren onder meer de Graadt van Roggenweg en Beneluxlaan in Utrecht. Ook de flitspaal langs de N225 in Doorn was actief met 5.740 boetes. Uitsluitend hardrijders gingen hier op de bon.