Roken in de speeltuin nu echt taboe in Utrecht: 'Heel vreemd eigenlijk dat dit nog niet het geval was'

Het is de ambitie van wethouder Volksgezondheid Eelco Eerenberg dat in 2035 alle Utrechtse kinderen rookvrij kunnen opgroeien. “Als je erover nadenkt is het eigenlijk heel vreemd dat speelplekken nog niet rookvrij waren. Iedereen is het eens dat kinderen niet in de rook zouden moeten spelen. Kinderen geven duidelijk ook zelf aan dat ze dat vies vinden. Hoe mooi is het, dat kinderen op hun eigen manier nu duidelijk kunnen maken dat de speelplek van hen is en dat roken daar niet bij hoort."