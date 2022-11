Sneller genieten van Domtoren in volle glorie, restauratie stadsicoon eerder klaar

“Het is fantastisch dat we de Domtoren binnenkort weer in volle glorie kunnen zien”, zegt wethouder Dennis de Vries. “Na al die jaren in de steigers zal het voor veel kinderen, studenten en andere nieuwkomers in Utrecht de eerste keer zijn dat ze het icoon van de stad kunnen zien. Ik ben blij dat dat waarschijnlijk ook nog eens eerder dan gepland is én binnen het budget, iets wat niet vanzelfsprekend is bij zo’n enorme en ingewikkelde klus.”