Hoofdprijs voor politie: kraslotbende opgerold

De zaak kwam afgelopen zomer aan het rollen. Kraslotdieven hingen toen langdurig rond bij de servicebalie van een supermarkt in Utrecht. Op het moment dat medewerkers even niet opletten, sloegen ze toe en namen ze de benen. In september volgde een soortgelijke melding en werd een van de mogelijke daders herkend van de diefstal in augustus. Daaruit ontstond het vermoeden dat de groep vaker had toegeslagen.