Deel Kamp van Zeist wordt natuurgebied

Kamp van Zeist is sinds het begin van de negentiende eeuw in gebruik geweest als militair terrein. In de Eerste Wereldoorlog werden er gedeserteerde Belgische militairen opgesloten. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde de Amerikaanse krijgsmacht zich in Soesterberg. Rond de eeuwwisseling werd een deel van het kamp Brits grondgebied, zodat zich daar de Schotse rechtbank kon vestigen in verband met het Lockerbie-proces, dat in Nederland werd gehouden.