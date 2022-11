Beruchte bocht bij Mijdrecht wordt waarschijnlijk tóch verlegd: 'Vervroegd Sinterklaascadeautje'

De provincie laat weten dat er onderzoek is gedaan naar een eenvoudigere "strekking" van de bocht die goedkoper uit zou vallen. Dat is gelukt. Volgens de provincie is het nog altijd duurder dan het verruimen, maar is het verschil nu zo'n vijf miljoen euro. "Tussen het College van B&W van gemeente De Ronde Venen en de provincie is afgesproken dat we ieder de helft van dat verschil bijleggen", aldus de provincie. Dat plan moet nog wel worden voorgelegd aan de gemeenteraad van De Ronde Venen.