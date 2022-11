Provincie Utrecht wil verjaardag vieren: 'Mooi moment om te kijken naar de democratie'

Bilthoven - De provincie wil over anderhalf jaar haar 650-jarige bestaan vieren. Op 17 mei 2025 moet het feestje plaatsvinden. Volgens de Provinciale Staten is de verjaardag een mooie aanleiding om Utrecht in de schijnwerpers te zetten. "Een paar jaar geleden dachten we nog aan het opheffen van provincies, nu krijgen ze er juist steeds meer taken bij."