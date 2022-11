Woerden buigt zich over zwembadendilemma, nieuwbouw of toch renoveren?

Vanavond komt de gemeenteraad bij elkaar in zwembad H2O in Harmelen om te praten over de zwembaden. Hen wordt in elk geval gevraagd een budget beschikbaar te stellen voor een projectleider die met een team de scenario's verder moet onderzoeken. Eind 2023 neemt de raad een besluit. De vergadering begint om kwart voor tien. Daarvoor wordt om acht uur, in hetzelfde zwembad, gepraat over de verkenning van de Harmelerwaard. Ook die vergadering is openbaar.