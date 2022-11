Begroting Utrecht 2023: JP Coen de stad uit

De motie van de PvdA om meer voorlichting te geven en een onderzoek te starten naar meer inclusieve straatnamen en monumenten was door een meerderheid van de raad ondersteund. Wethouder Linda Voortman is het met de inhoud van de motie van de PvdA eens en wil hem uitvoeren. Wel gaf ze aan dat het niet vanzelfsprekend is om straatnamen of monumenten te wijzigen. De motie van DENK ging volgens de wethouder te ver, omdat die te veel voorsorteerde op het daadwerkelijk veranderen van straatnamen, ze raadde de motie af. Maar een krappe meerderheid van de raad stemde toch voor.