Baarn wil erkenning PTSS als beroepsziekte bij de brandweer: 'Sta open voor de signalen'

John verliet de vrijwillige brandweer en trok zich steeds meer terug. Hij kreeg duistere gedachten en beschadigde zichzelf. Zonder zijn partner kwam hij nauwelijks nog buiten. Dat veranderde toen hij zijn hulphond Droppie kreeg. "Droppie voelt mijn spanningen. Dan grijpt hij in door actief aandacht van me te vragen. In het begin zette ik een masker op en deed ik alsof er niets aan de hand was, maar een hulphond kijkt daar gewoon doorheen. Mensen denken soms: Jemig, wat een drukke hond is dat, is die wel goed opgeleid? Maar dan is hij juist hard aan het werk om mij in het hier en nu te houden."