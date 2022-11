Zo helpt de Geldzaak met jouw financiën: 'Steeds vaker komen middeninkomens in de problemen'

Zoals een vrouw van middelbare leeftijd, die later aanschuift. Ze woont in een huurwoning in de vrije sector en is al met pensioen. Nu deze maand ook haar man met prepensioen is gegaan en hun gezamenlijke inkomen dus wat lager is, willen ze weten of het mogelijk is om een sociale huurwoning te krijgen. "We staan al meer dan tien jaar ingeschreven. En onze huur is nu al opgelopen naar 1150 euro per maand. Dat wordt wel erg veel met een lager inkomen."