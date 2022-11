Sanering van megadrugslab bij Overberg na twee jaar van start, omvang nu echt zichtbaar

Overberg - De sanering van het grootste drugslab van Midden Nederland is begonnen. Het voormalige xtc-lab in Overberg is in maart 2020 door de politie opgerold. Bij de productie van de drugs zijn duizenden liters chemisch afval geloosd in de vijvers en sloten van een grote siertuin achter een woning aan de Spoorlaan. Die werden gebruikt om miljoenen xtc-pillen te maken. Verscholen tussen het struikgewas was het drugslab deels ingegraven in de grond en daardoor bleef het lang onopgemerkt. Nu het terrein is opgeruimd zie je pas hoe groot het gebied is dat gesaneerd moet worden.