Utrecht wil aantal houtkachels met 1 procent verminderen, heeft dat zin?

Fijnstof wordt ingedeeld in drie groottes. In dit geval gaat het over PM2.5, dat wil zeggen dat het stofdeeltje een diameter kleiner dan 2,5 micrometer (een duizendste millimeter) heeft. In de gemeente Utrecht was op 10 november al 215 ton fijnstof in die categorie vrij gekomen. Als de uitstoot de rest van het jaar hetzelfde verloopt zal de totale uitstoot van PM2,5 in 2022 op ongeveer 255 ton uitkomen.