Stratenmaker Henk is 80 en denkt nog lang niet aan stoppen met werken

Zo bijzonder is het allemaal niet, vindt Henk, dat hij op zijn 80e nog altijd veertig uur per week werkt. De verhoging van de AOW-leeftijd maakt voor hem dan ook niks uit. Al weet hij best dat lang doorwerken niet voor iedereen is weggelegd. "Je hebt zat mensen die dit niet kunnen. Ik zie collega's van wie hun lichaam met 45 jaar op is. Dan ben je niet blij als je nog door moet."