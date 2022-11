Het verdwijnen van de steigers rond de Dom is niet voor iedereen goed nieuws

De stichting gaat niet bij de pakken neerzitten als de lift in volgend jaar wordt afgebroken. Zo is er een jaarlijks diner in de Domkerk om geld op te halen, afgelopen jaar bracht dat 75.000 euro in het laatje. Ook verkoopt de stichting stukken van de Domtoren die niet meer bruikbaar zijn tijdens de restauratie. "Daar worden hele mooie spullen van gemaakt en die opbrengsten komen ten goede aan de restauratie dus nu die lift ophoudt moeten we gewoon nog wat harder lopen om te zorgen dat we dat geld binnenhalen."