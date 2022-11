Soest halveert hondenbelasting en schaft hem volgend jaar mogelijk af

Wethouder Financiën Liesa van Aalst (VVD) riep de raad op om de jaarlijks terugkerende discussie over de omstreden belasting nu eens in het voorjaar te voeren, wanneer de begroting voor het komende jaar wordt voorbereid. Fractievoorzitter Jan Paauw van Gemeentebelangen Groen Soest vroeg daarop eveneens aan de raad om de belasting voorlopig nog in stand te houden. "Het nadeel van dit amendement is dat het een grote financiële aderlating betekent voor de komende jaren", zei hij. Paauw stelde daarom voor om in maart een weloverwogen besluit over afschaffen te nemen en niet "even gauw" de belasting te verlagen.