Buiten zwemmen in Utrecht: binnen tien minuten fietsen moet je er een plek voor kunnen vinden

"Utrecht is al eeuwenlang verbonden met water. We willen dat mensen nu, maar ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het Utrechtse stadswater. Om te ontspannen, ondernemen, sporten en genieten", aldus wethouder Susanne Schilderman. "Samen met verschillende gebruikers van het stadswater hebben we opnieuw gekeken hoe we het water gebruiken en hoe we daarmee omgaan in een groeiende stad. Waar mogelijk creëren we nieuwe mogelijkheden zoals extra buitenzwemlocaties, maar soms betekent het ook grenzen stellen. Denk aan eenrichtingsverkeer op de Oudegracht op termijn en ligplaatsvergunningen voor bepaalde tijd."