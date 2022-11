Sinterklaas weer in het land: volop (S)intochten na corona

Woerden neemt afscheid van Zwarte Piet. Maar niet per direct: de komende twee sinterklaasintochten zijn ze nog welkom. Vanaf 2024 moeten alle Zwarte Pieten in de gemeente plaatsmaken voor minder donker geschminkte alternatieven, zoals roetveegpieten. Vandaag om 13.00 uur is de intocht in Woerden. Volgens de gemeente is 'zeker 60 procent' van de Pieten daar een roetveegpiet. Over twee jaar moet dat dus 100 procent zijn.