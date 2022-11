Sint Maarten: onverwoestbaar kinderfeest gaat met zijn tijd mee

Het sint-maartensfeest is de gedenkdag van Martinus van Tour, die bekend werd nadat hij in de vierde eeuw na Christus een deel van zijn mantel schonk aan een bedelaar. Als Romeins soldaat kon hij niet zijn hele mantel weggeven, want dat zou gelijk staan aan een overgave. De praktische oplossing die hij bedacht, zien we nu nog terug in de schuine streep op Utrechtse stadsvlag en het shirt van FC Utrecht. Sint Maarten is als beschermheilige niet alleen van belang voor de stad Utrecht, maar ook elders in de regio vinden we zijn naam terug. Denk alleen al aan Maartensdijk of de Maartenskerk, midden in Doorn.