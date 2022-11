Bouw scholencomplex Montfoort feestelijk van start, maar buurt blijft zich verzetten: 'Ik ga door tot het bittere end'

Later op de dag was portefeuillehouder Rob Jonkers beschikbaar voor commentaar. Hij laat het volgende weten:

"Ik weet dat er zorgen zijn en de komende periode leggen we de focus dan ook op die verkeersinrichting. Als er rechtszaken lopen is het gebruikelijk dat het college zich een beetje op de achtergrond houdt maar we hebben niet stilgezeten. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er in het verleden is gebeurd maar wel voor hoe we het de komende tijd aanpakken. We gaan meerdere bijeenkomsten organiseren, we hebben zo'n vier knelpunten in kaart waarover we met de klankbordgroep willen praten. We schakelen Veilig Verkeer Nederland in om met ons naar de situaties te kijken. Die zijn complex maar we gaan ze zo veilig mogelijk maken. We starten binnenkort met die gesprekken en we hopen in het eerste kwartaal van 2023 met een plan te komen. De inwoners krijgen alle gelegenheid om hun zorgen in te brengen.