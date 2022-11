Aartsbisschop van Utrecht Eijk vraagt paus tijdens bezoek om te waarschuwen tegen genderdenken

Volgens Eijk krijgt de gendertheorie in Nederland steeds meer aandacht in allerlei organisaties, terwijl de kerk er weinig over zegt. Volgens Eijk is de gendertheorie, die stelt dat elk mens zijn eigen geslacht kiest, onverenigbaar met het christelijk geloof. Het zou volgens hem goed zijn als de paus in een encycliek waarschuwt tegen genderdenken. In een encycliek wordt de leer van de katholieke kerk geplaatst in het licht van het onderwerp.