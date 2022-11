Asielwet ook splijtzwam bij Utrechtse VVD-fracties

De asielwet

Op 8 november stemde de VVD fractie in met het wetsvoorstel van staatsecretaris van justitie en Veiligheid van der Burg. Met de wet wil de minister ervoor zorgen dat er een betere spreiding van asielzoekers per gemeente is in Nederland. Dit omdat op dit moment gemeenten verzoeken van de Rijksoverheid kunnen weigeren.

Onderdeel van deze wet is dat gemeenten die vrijwillig voor vijf jaar minimaal honderd asielzoekers in een opvanglocatie plaatsen, 2500 euro per asielzoeker krijgen als beloning. Met deze wet wil het kabinet gemeenten stimuleren om asielzoekers op te vangen.

Minister van der Burg hoopt dat de wet vanaf februari 2023 van kracht wordt.