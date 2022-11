Koude oorlogswinter op komst in Oekraïne, Utrechtse dorpen schieten te hulp: 'Ik heb voor 4500 euro boodschappen gedaan'

“We willen eind deze maand nog zo’n 70 kleinere generatoren die kant op brengen” zegt Ben Schmidt van de stichting Woudenberg voor Oekraïne. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het hulptransport en werkt in de wereld van internationale verhuizingen. Omdat hij een klein beetje Russisch spreekt is hij ook de contactpersoon voor de chauffeurs. “Zo’n kleinere generator kunnen we als stichting inkopen tegen de kostprijs van 425 euro. We vragen de nieuwe eigenaar in Oekraïne straks een filmpje of foto met de generator te sturen zodat we ook zien waar ze terecht zijn gekomen.” Het plan was eigenlijk om de 70 kleinere generatoren vandaag al in te laden. Alleen zijn er al maanden flinke leveringsproblemen, want ook een generator zit vol elektronica uit China. “Ik verwacht ze eind november binnen te hebben. Dus dan gaan we gewoon weer die kant op.”