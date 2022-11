Tijdelijk opnamestop bij SAVE Jeugdbescherming in Houten

"Dit was al in september duidelijk, en wij worden in november pas geïnformeerd. Dat vind ik merkwaardig. We worden nu met een feit geconfronteerd waar we niks meer mee kunnen", aldus Ooms. Bovendien vraagt het raadslid zich af hoe weerbaar de organisatie is als het ontslag van drie werknemers betekent dat er een opnamestop komt, en hier vragen over te zullen gaan stellen. Het college wil graag in overleg met SAVE.