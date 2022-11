Duizenden kinderen van Utrechtse minima warm gekleed met Sint Maartenkledingpas

De wethouder kreeg vanochtend de eerste Sint Maartenkledingpas symbolisch overhandigd van Harmen van de Kamp, de coördinator van Stichting Leergeld. Van de Kamp over de kledingpas: "Wij merken dat kinderen het heel gaaf vinden om eindelijk een keer nieuwe kleding te kopen. Geen kleding meer van een broertje of zusje, maar zelf een nieuwe trui of nieuwe schoenen uitkiezen in de winkel."