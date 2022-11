Flitsbezorgers in Utrecht blijven zoeken naar plek in de stad

Dat de gemeente worstelt met de plek die flitsbezorgers innemen is volstrekt logisch, zegt Stefan de Bruijn van Flink. "Flitsbezorging is een relatief nieuw fenomeen waarmee in bestemmingsplannen geen rekening mee is gehouden." De juridische procedures moeten vooral duidelijkheid geven, zegt De Bruijn. "Wij vinden het belangrijk dat bij de Raad van State en de rechtbank een uitspraak komt over wat flitsbezorging nou precies is, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn."