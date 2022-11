OM eist tbs en celstraf voor zedenverdachte uit Vianen: 'Seksueel roofdier op zoek naar prooi'

"Ik werd twee jaar lang door hem klemgezet, gebruikt en misbruikt, zei het meisjes dat hij maandenlang bleef belagen. Toen zij 14 was, zette hij haar onder druk om seks met hem te hebben terwijl hij een relatie met haar oudere zus had. Als de zus geen zin had kwam hij naar haar. Het meisje had haar leven weer een beetje op de rails, maar heeft nu weer last van herbelevingen en gevoelens van angst, machteloosheid.